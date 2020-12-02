Евросоюз ввел санкции против РФ, аналогичные «акту Магнитского»

В Евросоюзе ввели санкционный режим, аналогичный «акту Магнитского», действующего на территории США. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Послы стран Евросоюза утвердили аналогичный акту Магнитского санкционный режим», — передает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее санкции против российских граждан действовали в США.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Еврокомиссия разработала соответствующие санкции. Депутаты Евросоюза уверены, что их необходимо вводить, передает телеканал 360. «Акт Магнитского» введен в 2012 году и предусматривает введение санкций в отношении российских должностных лиц. Власти США включили в санкционный список тех, кто, по их мнению, нарушают права человека.
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