Пандемия повлияла на похоронные войны в Челябинске

В Челябинске прекратились конфликты интересов между игроками похоронного рынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинске прекратились конфликты интересов между фирмами, которые специализируются на сфере ритуальных услуг. Об этом URA.RU сообщил представитель одной из похоронных фирм. По его словам, конкуренции между игроками рынка сейчас нет, так как у всех очень много работы.

«Ранее у нас существовала схема, когда больница или дежурная часть по договоренности сообщали в „свои“ похоронные фирмы контакты только что умершего человека. Уже почти два месяца, как ситуация поменялась. Люди звонят сами и только по нашим данным количество заказов, которое мы принимаем, выросло в октябре более чем в два раза», — заявил URA.RU на условиях анонимности собеседник. Представители других фирм в данной сфере, которым дозвонились URA.RU, также подтвердили, что конкуренции нет, а число заказов выросло в разы. Однако и роста доходов у представителей рынка нет.

«Если у нас цены где-то подросли, то это связано с изменением курса долларов, так как некоторые гробы делаются из импортных материалов. Особых доходов из-за пандемии нет, так как выросли затраты на расходники, то есть средства индивидуальной защиты и защитные костюмы», — рассказал представитель еще одной организации. Не сговариваясь, руководители похоронных агентств держат прежние цены. URA.RU проверило ценники челябинских фирм. Стоимость самых простых похорон в городе варьируется до 11,5 тысяч до 15 тысяч рублей, уровня «Премиум» свыше 200 тысяч рублей. Такие же цены были и до пандемии.

«Существенно снизилась покупательская способность у людей. Сейчас люди выбирают самые простые гробы и другие принадлежности для похорон, по низкому ценнику», — рассказал URA.RU собеседник. По его словам, выросли только цены на услуги крематория.