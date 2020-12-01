01 декабря 2020

В Кургане повышается стоимость проезда в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка на улице Куйбышева. Курган, улица куйбышева, автобусная остановка, автобус
Стоимость проезда повысится на пяти маршрутах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 15 декабря вырастет стоимость проезда на пяти автобусных маршрутах. Данная информация размещена на сайте городского Транспортного управления. За полгода проезд в городе подорожал на 38 маршрутах.

«Стоимость 1 поездки составит 25 рублей на автобусах маршрутов № 2, № 20 № 30, № 324, № 359», — сообщили в управлении. Изменения вступят в силу 15 декабря.

Перевозчики стали массово менять стоимость проезда в городе с лета. За это время на 32 маршрутах стоимость поездки увеличилась до 25 рублей, на шести — до 24 рублей.

Владельцы автобусов хотели поднять стоимость проезда в начале года, но мэрия попросила их не менять цены до 1 июля. По словам перевозчиков, стоимость проезда дорожает из-за повышения расходов на топливо и содержание транспорта и необходимости выплачивать зарплату сотрудникам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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