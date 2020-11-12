В автобусах Кургана дорожает проезд

Стоимость проезда повысится на шести маршрутах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в ноябре на шести автобусных маршрутах проезд подорожает до 24 рублей. Данная информация размещена на сайте городского транспортного управления.

«На основании поступивших от перевозчиков уведомлений стоимость одной поездки составит 24 рубля», — сообщили в управлении. С 16 ноября подорожает проезд на маршрутах №№ 308, 353, с 17 ноября — на №311, с 18 ноября — на №10, с 19 ноября — на №№ 312, 391.

Ранее в Кургане до 25 рублей проезд подорожал на 20 маршрутах. Еще в начале года городские перевозчики хотели поднять стоимость проезда, но мэрия попросила их не менять цены до 1 июля. По словам перевозчиков, стоимость проезда дорожает из-за повышения расходов на топливо и содержание транспорта и необходимости выплачивать зарплату сотрудникам.

25 августа губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал транспортную реформу. Согласно ей, в 2021 году смогут работать только те автобусы, которые имеют соответствующий внешний вид и год выпуска.