С песни Олега Митяева началась семейная жизнь четы Текслеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина побывали на концерте российского барда Олега Митяева. Глава региона признался, что в юности не раз посещал его концерты в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.

«Когда 20 лет назад Алексей Леонидович пришел делать предложение, он пел песню «Изгиб гитары желтой». И, конечно, ни я, ни мои родители не смогли отказать»», — пошутила первая леди области. — «А уж «Крепитесь, люди, скоро лето!» Я из Норильска, там это было настоящей мантрой».

«Когда я эту песню услышал, то сразу вспомнил в подробностях, как в 1987 году я ехал в школу — было очень холодно. У меня сразу всплыли в памяти и те ощущения, и автобус 42-го маршрута, и улица — и масса подробностей. Я почему-то уверен, что Олег Григорьевич написал ее благодаря общественному транспорту Челябинска, пусть даже и поется в ней про Москву», — поддержал жену губернатор.

Концерт, посвященный выходу в свет совместного аудиоальбома Митяева и Челябинского симфонического оркестра, проходит в областной филармонии. Перед выступлением всем зрителям подарили компакт-диски с записями песен.

Перед концертом Олег Митяев (слева) и дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов (справа) рассказали о совместном проекте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU