Москвичи покупают один из первых банков Урала

«Кольцо Урала» хочет полностью выкупить Московский кредитный банк Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Московский кредитный банк (МКБ) хочет выкупить екатеринбургскую финансовую организацию «Кольцо Урала», которая входит в Группу УГМК. Об этом говорится в сообщении на сайте Уральской горно-металлургической компании.

«В результате планируемой сделки, переговоры по которой велись с начала 2020 года, мы ожидаем синергетический эффект, что безусловно должно сказаться на качестве и доступности финансовых услуг клиентам „Кольца Урала“. В свою очередь, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с „Кольцом Урала“ и МКБ, как одним из важных партнеров группы», — сказал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Как сообщает «Интерфакс», МКБ подал в ФАС ходатайтство о приобретении 100% долей екатеринбургского банка.

Как сообщил URA.RU источник, близкий к УГМК, банк давно хотели продать. Инсайдер объяснил, что «Кольцо Урала» не выполнял функции «домашнего» банка и не обеспечивал нужный объем кредитов. Финансовая организация долгое время считалась обузой, подчеркнул он.

Слухи о продаже одного из старейших свердловских банков ходили еще осенью 2019 года. Тогда инсайдеры называли в качестве потенциального покупателя «Газпромбанк».

«Кольцо Урала» — один из первых коммерческих банков России — обладатель двузначного номера лицензии Банка России. Занимает 107-е место в рейтинге крупнейших банков России по размеру активов по состоянию на 1 октября 2020 года.