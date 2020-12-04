Челябинских школьников отправят на досрочные каникулы

За неделю до Нового года в классах челябинских школ останутся лишь учителя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Досрочные каникулы могут быть объявлены в школах Челябинской области с конца декабря. Такая информация прозвучала 4 декабря на брифинге в правительстве области.

«Это вполне приемлемый вариант. К концу декабря такое решение может быть принято», — заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Перед этим замминистра образования области Елена Коузова предположила, что последняя неделя декабря в связи с запретом массовых мероприятий и развлекательных программ фактически будет не учебной. «Скорее всего, с 28 декабря будут уже дни внеклассных мероприятий и индивидуальных занятий. Думаю, подход будет индивидуальным для различных школ и муниципалитетов», — заметила Коузова.

В октябре, когда вспышки COVID совпали с сезонным подъемом ОРВИ, по решению губернатора школы продлили каникулы на одну неделю. Это было сделано, чтобы разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний и стабилизировать ситуацию с заболеваемостью педагогов.

В Челябинской области до 27 декабря действует режим повышенной готовности. Судя по всему, карантин будет продлен и после этой даты. С 1 декабря кафе и ресторанам запрещено работать с 23:00 и до 06:00, что означает отмену новогодних корпоративов. Заведения уже заявили, что придумали, как обойти запрет. Власти в ответ угрожают масштабными проверками.