04 декабря 2020

Ветеринары рассказали, как в Свердловскую область завезли чуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поросячьи бега в рамках
Свинина с вирусом прибыла в Свердловскую область из Санкт-Петербурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мясо, зараженное вирусом африканской чумы свиней, обнаруженное на днях, попало в Свердловскую область из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Свердловской области. Часть продукции уже уничтожена.

Наличие ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в «Наборах для борща», изготовленных ООО «Коралл» в Тверской области. На Урал мясо попало через дистрибьютера из Санкт-Петербурга — ООО «СКИФ-логистик». Отследить всю цепочку помогла система «Меркурий» (справочно-информационная база Россельхознадзора, фиксирующая пробы).

«В Екатеринбурге дешевую и, как следствие, некачественную и небезопасную продукцию закупили оптовые торговцы продуктами питания — ООО „Оптимус“, ООО „Эдем“ и ООО „Партнер“, с целью ее реализации в розничные торговые точки и предприятия по переработке пищевой продукции», — рассказали в Россельхознадзоре. Инспекторы ведомства оперативно изъяли эту продукцию из оборота, поместив ее на ответхранение. Предприятиям выданы предписания о запрете ее реализации.

Новость по теме
На Урале обнаружили украинскую колбасу, зараженную чумой

Отбор проб провели также в Нижнем Тагиле, исследовала их лаборатория во Владимире. По их результатам подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции, отобранной в цехе переработки ИП Колосок. Предпринимателю выдано предписание об уничтожении небезопасной продукции.

Африканская чума свиней — вирусное заболевание, смертельное для свиней, но неопасное для человека. Однако, съев зараженное мясо, человек может стать переносчиком чумы и заразить свиней. Вспышки АЧС происходят в России регулярно — в Свердловской области последний раз она фиксировалась в 2018 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...