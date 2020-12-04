Ветеринары рассказали, как в Свердловскую область завезли чуму

Свинина с вирусом прибыла в Свердловскую область из Санкт-Петербурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мясо, зараженное вирусом африканской чумы свиней, обнаруженное на днях, попало в Свердловскую область из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Свердловской области. Часть продукции уже уничтожена.

Наличие ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в «Наборах для борща», изготовленных ООО «Коралл» в Тверской области. На Урал мясо попало через дистрибьютера из Санкт-Петербурга — ООО «СКИФ-логистик». Отследить всю цепочку помогла система «Меркурий» (справочно-информационная база Россельхознадзора, фиксирующая пробы).

«В Екатеринбурге дешевую и, как следствие, некачественную и небезопасную продукцию закупили оптовые торговцы продуктами питания — ООО „Оптимус“, ООО „Эдем“ и ООО „Партнер“, с целью ее реализации в розничные торговые точки и предприятия по переработке пищевой продукции», — рассказали в Россельхознадзоре. Инспекторы ведомства оперативно изъяли эту продукцию из оборота, поместив ее на ответхранение. Предприятиям выданы предписания о запрете ее реализации.

Отбор проб провели также в Нижнем Тагиле, исследовала их лаборатория во Владимире. По их результатам подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции, отобранной в цехе переработки ИП Колосок. Предпринимателю выдано предписание об уничтожении небезопасной продукции.

Африканская чума свиней — вирусное заболевание, смертельное для свиней, но неопасное для человека. Однако, съев зараженное мясо, человек может стать переносчиком чумы и заразить свиней. Вспышки АЧС происходят в России регулярно — в Свердловской области последний раз она фиксировалась в 2018 году.