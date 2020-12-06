Стало известно, кто заработает на свердловских выборах-2021

Свердловские политики начали заключать контракты с политтехнологами на избирательную кампанию 2021 года. Как рассказали URA.RU свердловские депутаты, работу планируют начать после новогодних праздников.
Самыми известными участниками рынка свердловского политконсалтинга политики называют Алексея Швайгерта, Александра Белоусова, Анатолия Гагарина, Сергея Мошкина, Александра Пирогова, Андрея Мозолина, Михаила Коробельникова, Андрея Русакова. Большим доверием губернатора, по данным инсайдеров в его окружении, пользуется выходец из известной консалтинговой компании «Бакстер Групп» Ренат Хазеев. О депутате гордумы Екатеринбурга Константине Киселеве в политтусовке отзываются как о человеке, способном консультировать политиков из партии власти, а также подогревать протестную повестку. Кроме того, ожидается участие в кампании экс-советника полпреда Алексея Багарякова.
Кандидаты ждут от политтехнологов двух вещей: предвыборных месседжей для электората и межэлитных договоренностей, отметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Для кандидатов от «Единой России» такие договоренности являются определяющими, следовательно они будут привлекать людей, вхожих в основные элитные группы, добавил политолог.
«Понятно, что главы муниципальных образований будут оглядываться на окружение губернатора — что скажут там», — констатировал Русаков. По его словам, аппарат губернатора и крупные финансово-промышленные группы будут полагаться на людей, с которыми привыкли работать. Новых лиц могут привлечь альтернативные кандидаты, входящие в политическую повестку на протестной волне, но их можно перечесть по пальцам, следовательно, большой погоды они не сделают, заключил политолог.
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