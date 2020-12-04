04 декабря 2020
03 декабря 2020

В Курганской области рассказали, когда начнут прививать от COVID

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Первыми вакцину от коронавируса получат медики, работающие в «красных зонах» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса начнется в Курганской области 7 декабря. Она коснется медиков, которые работают в «красных зонах». Об этом 4 декабря сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«К приему вакцины готовы 3 поликлиники в Кургане и Шадринске, имеющие все необходимое оборудование для ее хранения. Начать вакцинацию планируется с 7 декабря», — рассказали в оперштабе. 4 декабря в регион поступила вторая партия вакцины от коронавируса. В ней 200 доз.

Главный внештатный эпидемиолог областного депздрава Оксана Сагайдак отметила, что первыми вакцину получат врачи, работающие в «красных зонах». В октябре в регион поступили 42 упаковки вакцины, до конца года в область всего должно поступить 716 доз.

4 декабря в регионе зафиксировали 105 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в регионе COVID-19 обнаружили у 9219 человек. 2 декабря президент России Владимир Путин попросил со следующей недели приступить к вакцинации от коронавируса. В первую очередь, она должна коснуться врачей и учителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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