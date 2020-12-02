Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин назвал дату начала массовой вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» в России начинается со следующей недели. Об этом заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Прошу на следующей неделе приступить к масштабной вакцинации [от коронавируса]», — сказал Путин во время совещания с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Он подчеркнул, что первыми должны получить вакцину врачи и педагогические работники.

Голикова ответила, что возможно начать массовую вакцинацию уже в декабре 2020 года. Вакцинация будет бесплатной и проходить на добровольной основе. Вакцинация будет проводиться препаратом «Спутник V», подчеркнула Голикова.

Ранее сообщалось, что Россия запланировала поставку вакцины от коронавируса в страны Организации Договора о коллективной безопасности, передает телеканал 360. Также рассматривается вопрос совместного производства вакцины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...