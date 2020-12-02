Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» в России начинается со следующей недели. Об этом заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Прошу на следующей неделе приступить к масштабной вакцинации [от коронавируса]», — сказал Путин во время совещания с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Он подчеркнул, что первыми должны получить вакцину врачи и педагогические работники.
Голикова ответила, что возможно начать массовую вакцинацию уже в декабре 2020 года. Вакцинация будет бесплатной и проходить на добровольной основе. Вакцинация будет проводиться препаратом «Спутник V», подчеркнула Голикова.
Ранее сообщалось, что Россия запланировала поставку вакцины от коронавируса в страны Организации Договора о коллективной безопасности, передает телеканал 360. Также рассматривается вопрос совместного производства вакцины.
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