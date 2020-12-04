Курганцы пожаловались губернатору Шумкову, что мерзнут

Жители Кургана пожаловались в соцсетях на странице губернатора Вадима Шумкова на холод в квартирах. Глава региона оперативно отреагировал на проблемы. Информация размещена в группе «ВКонтакте» «Правительство Курганской области».
Горожане написали, что замерзают в домах на улицах Дзержинского, Шевелевской и в 1 микрорайоне. «Вадим Михайлович, когда уже решится проблема с отоплением по адресу 1 мкр д. 21? Жить невозможно. Дети, пенсионеры, мёрзнут, болеют», — написал подписчик губернатора.
Шумков ответил почти сразу и направил разбираться с проблемой представителей мэрии. «По данным администрации города, завершаются работы по переподключению на основную трассу, которые позволят увеличить подачу тепла. Попросил направить в ваш дом руководителя департамента ЖКХ города, чтобы дал все разъяснения. Спасибо вам», — уточнил глава региона в ответе.
В администрации пояснили, что все плановые работы по подключению отопления на ул. Фарафонова и ул. Мальцева, выполнены. Ведутся подготовительные мероприятия для проведения гидравлических испытаний. Мэрия взяла проблему с отоплением в квартирах горожан на контроль. После регулировки теплоресурс будет подаваться равномерно.
«В конце дня специалисты доложат руководству о причинах и планируемых мерах по обращениям граждан. Контроль осуществит и аппарат губернатора», — говорится в сообщении правительства.
Добавим, по данным «Курганской генерирующей компании», в целом с наступлением холодов от потребителей стали чаще поступать жалобы на качество теплоснабжения. В пресс-службе предприятия пояснили, что все источники тепловой энергии, магистральные сети и тепловые пункты КГК работают в штатном режиме. А дома к зиме не подготовили управляющие компании, которым и нужно адресовать вопросы о перебоях с отоплением. «Домов, которые не были подготовлены должным образом к работе в текущем зимнем периоде, порядка 200», — отметили на предприятии.
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