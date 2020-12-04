В Новом Уренгое девочка ушла из дома из-за запоя матери

Одиннадцатилетняя девочка из Нового Уренгоя самостоятельно пришла в Центр социальной помощи семье и детям «Садко» из-за того, что ее мать неделю находилась в запое. Об этом стало известно на онлайн-заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Участники заседания рассказали, что женщина, имеющая несовершеннолетнюю дочку 11 лет, «снимала головные боли» с помощью алкоголя. «Дочь, не выдержав такого „лечения“ матери, ушла, — сообщает агентство „СеверПресс“ со ссылкой на материалы заседания. — До настоящего времени девочка находится в „Садко“»
Указывается, что женщине не пришло в голову возвращать ребенка. По словам матери, дочери в социальном центре «нравится больше».
Среди тех, кто, ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности, пьянство находится на первом месте, отметили докладчики. Сами дети не выдерживают систематического употребления родителями спиртного и уходят из дома.
В описанном случае ребенку повезло, что центр социальной помощи работал. Летом этого года «Садко» закрывали, чтобы разместить в здании стационар для больных коронавирусом.
Подписывайтесь на URA.RU в