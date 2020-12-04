04 декабря 2020
03 декабря 2020

В Новом Уренгое девочка ушла из дома из-за запоя матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, водка, алкоголь, распитие спиртных напитков
Женщина неделю лечила головные боли алкоголем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одиннадцатилетняя девочка из Нового Уренгоя самостоятельно пришла в Центр социальной помощи семье и детям «Садко» из-за того, что ее мать неделю находилась в запое. Об этом стало известно на онлайн-заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Участники заседания рассказали, что женщина, имеющая несовершеннолетнюю дочку 11 лет, «снимала головные боли» с помощью алкоголя. «Дочь, не выдержав такого „лечения“ матери, ушла, — сообщает агентство „СеверПресс“ со ссылкой на материалы заседания. — До настоящего времени девочка находится в „Садко“»

Указывается, что женщине не пришло в голову возвращать ребенка. По словам матери, дочери в социальном центре «нравится больше».

Среди тех, кто, ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности, пьянство находится на первом месте, отметили докладчики. Сами дети не выдерживают систематического употребления родителями спиртного и уходят из дома.

В описанном случае ребенку повезло, что центр социальной помощи работал. Летом этого года «Садко» закрывали, чтобы разместить в здании стационар для больных коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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