Вирусолог раскрыл, кому не нужно ставить вакцину от коронавируса

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Вакцинация переболевших людей, по мнению вирусолога, является избыточной мерой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переболевшим коронавирусом не стоит проходить вакцинацию от него, по крайней мере, в первые полгода после полного выздоровления. Так как при наличии собственных антител, вакцина станет избыточной мерой. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.

«Всем, кто переболел пока не стоит беспокоиться о вакцинации от коронавируса. Недолго, судя по всему, держится иммунитет от него. Значит через полгода имеет смысл привиться, чтобы не было повторного случая», — рассказал Аграновский.

В случае, если переболевший человек решит пройти вакцинацию, к побочным эффектам это не приведет. Тем не менее вирусолог считает, что вакцина в первые полгода после болезни является избыточной мерой.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. По информации «Пятого канала», первыми будут привиты врачи и учителя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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