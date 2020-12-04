Суд арестовал блогера Reeflay из-за смерти девушки в прямом эфире

Станислав Решетников встретит Новый год в СИЗО Фото: «ВКонтакте», Стас Решетников

Блогер Reeflay (Станислав Решетников) арестован на два месяца из-за неумышленного убийства девушки на его стриме. Об этом сообщает Раменский городской суд.

«Суд избрал Решетникову меру пресечения в виде ареста на два месяца», — цитирует РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией. Решетникову предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего». Сам молодой человек не признал свою вину.

Адвокат блогера настаивает, что травмы, которые он нанес своей девушке Валентине, не могли стать причиной ее гибели, сообщает агентство Nation news. Сам Решетников считает, что у девушки могла произойти передозировка наркотиками. Также адвокат Reeflay заявил, что стримы блогера с издевательствами были просто постановкой, напоминает телеканал 360.

ЧП с гибелью девушки во время прямого эфира произошло 2 декабря. Блогер Reeflay заявил, что она сходила в туалет под себя и «воняла» из-за проблем с кишечником. Из-за этого он выгнал ее из дома на улицу в нижнем белье. Девушка просилась обратно, но Решетников, по предварительным данным, продержал ее на морозе несколько часов. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.