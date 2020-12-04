Роснано получил нового главу после отставки Чубайса

Бывший первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов возглавил Роснано. Соответствующее решение сегодня принял совет директоров госкорпорации.
«Совет директоров АО „Роснано“ в четверг 3 декабря согласно директиве правительства России проголосовал за назначение Сергея Куликова председателем правления», — сообщается на сайте госкорпорации. Куликов возглавит структуру сроком на пять лет.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил Куликову возглавить Роснано вместо Анатолия Чубайса. По словам главы государства, задачи госкорпорации являются одними из основных направлений развития страны.
Куликов родился в Свердловске (Екатеринбург) в 1976 году. Окончил Военный университет Минобороны РФ, а также РАНХиГС и МГТУ. До своего назначения занимал пост главы Ростеха и председателя Военно-промышленной комиссии. Кроме того, за свою карьеру входил в советы директоров различных российских IT-холдингов.
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