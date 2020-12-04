Лыжи биатлониста Антона Шипулина ушли с аукциона за 400 тысяч рублей. На главном благотворительном вечере 2020 года в Свердловской области — Екатерининской ассамблее — их купил генеральный директор ООО «Малышева-73», владелец ТЦ «Гринвич» Игорь Заводовский.
«На них депутат Госдумы, шестикратный призер чемпионатов мира Антон Шипулин выступал на Олимпиаде-2014», — рассказал ведущий. Как писало URA.RU, в октябре 2020 года Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишила Шипулина золотой олимпийской медали.
Еще один лот аукциона — баночка маринованных грибов от знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих — также досталась Заводовскому за 420 тысяч рублей. Аукцион прошел в рамках 10-й по счету Екатерининской ассамблеи, которая проводится при поддержке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Глава организации — бизнесмен Дмитрий Пумпянский отметил, что свердловский бомонд сумел собраться, несмотря на коронавирус.
Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемических норм — гостям выдали маски с логотипом ассамблеи, перед началом благотворительного вечера прибывшие прошли экспресс-тестирование на коронавирус. Специальным гостем вечера стал певец Александр Буйнов.
Из собранных на аукционе средств 16 млн рублей будут переданы на оборудование медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната имени С. А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения. Остальные деньги планируют отдать благотворительной организации «Благое дело» и отделению паллиативной помощи «Областной детской клинической больницы» для обеспечения лечебным питанием ее пациентов.
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