Владелец «Гринвича» купил лыжи Шипулина. Фото

04 декабря 2020 в 21:27 Размер текста - 17 +

Лыжи Антона Шипулина купил бизнесмен Антон Заводовский (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Лыжи биатлониста Антона Шипулина ушли с аукциона за 400 тысяч рублей. На главном благотворительном вечере 2020 года в Свердловской области — Екатерининской ассамблее — их купил генеральный директор ООО «Малышева-73», владелец ТЦ «Гринвич» Игорь Заводовский. «На них депутат Госдумы, шестикратный призер чемпионатов мира Антон Шипулин выступал на Олимпиаде-2014», — рассказал ведущий. Как писало URA.RU, в октябре 2020 года Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишила Шипулина золотой олимпийской медали. Еще один лот аукциона — баночка маринованных грибов от знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих — также досталась Заводовскому за 420 тысяч рублей. Аукцион прошел в рамках 10-й по счету Екатерининской ассамблеи, которая проводится при поддержке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Глава организации — бизнесмен Дмитрий Пумпянский отметил, что свердловский бомонд сумел собраться, несмотря на коронавирус. Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемических норм — гостям выдали маски с логотипом ассамблеи, перед началом благотворительного вечера прибывшие прошли экспресс-тестирование на коронавирус. Специальным гостем вечера стал певец Александр Буйнов. Из собранных на аукционе средств 16 млн рублей будут переданы на оборудование медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната имени С. А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения. Остальные деньги планируют отдать благотворительной организации «Благое дело» и отделению паллиативной помощи «Областной детской клинической больницы» для обеспечения лечебным питанием ее пациентов. На этих лыжах Шипулин завоевал золотую медаль Олимпиады-2014 Фото: telegram-канал Екатерининской ассамблеи Маринад от Фрейндлих закатан в сентябре 2020 года. К грибам прилагается фирменный рецепт Фото: telegram-канал Екатерининской ассамблеи Свитшот с потрясающим рисунком воспитанницы Верхнепышминской школы-интерната Виолетты Тюльковой. У нее нарушение зрения, но она занимается в художественной студии интерната. Стартовая цена была 20000 у.е, но Андрей Симановский купил вещь за 100 000 у. е. (8 млн рублей) Фото: telegram-канал Екатерининской ассамблеи Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.