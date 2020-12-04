Автоэксперт раскрыл, когда россияне начнут переход на электрокары

В будущем Россия может полностью перейти на электрокары Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Через 5-10 лет российский автопром начнет развивать собственные электрокары. Будущее за электромашинами и другими экологичными формами двигателей, рассказал URA.RU автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Как мне кажется, будущее за электрокарами и другими экологичными машинами. <…> Прогресс не стоит на месте, все это (российские электрокары) будет, но будет, я думаю, лет через 5-10. Если такой огромный концерн как АвтоВАЗ захочет выжить, конечно, он будет переходить на электротопливо. Lada, конечно, будет модернизироваться. Не скоро, но, я думаю, будут машины переводить на электротягу», — предполагает Славнов.

Автоэксперт считает, что в будущем количество электрозаправок сильно возрастет. Возможен также вариант, когда на заправке машине просто будут менять аккумуляторы на полные, предполагает Славнов. Из плюсов таких машин — как раз низкая стоимость топлива по сравнению с бензином. Поэтому если машины будут высокого качества и в среднем ценовом сегменте, россияне быстро их раскупят.

Что касается зимних условий в России, то электроаккумуляторы вполне способны их преодолеть, уверен эксперт. Аккумулятор в такой машине устроен примерно также, как в смартфонах. А многие телефоны запросто выдерживают низкие температуры даже до -30 градусов. «Потеплее его сделают, уберут в салон, будет он получать теплый воздух извне, обогреваться и вести себя на российских дорогах ничуть не хуже, чем в Штатах», — говорит Славнов.

В далеком будущем авто могут стать еще экологичнее и, к примеру, перейти на заправку водородом или даже воздухом. Такие разработки есть уже сейчас, отметил автоэксперт.

23 ноября стало известно о первом российском серийном электрокаре «Кама-1». Он будет стоить недорого и, вероятно, начнет продаваться уже в 2021 году.