В России разработали первый серийный электромобиль «Кама-1». Скорее всего, он станет доступен покупателям уже в 2021 году и будет стоить 1 млн рублей. Об этом заявил главный конструктор инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Олег Клявин.
«Мы разработали полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 м, шириной 1,7 м. В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек. „Кама-1“ ориентирована на массовый рынок», — цитирует Клявина газета «Известия».
Батарея позволит машине ездить от 250 до 300 км. Зарядка на 70—80% займет около 20 минут. Эксплуатировать машину можно будет при температуре до минус 50 градусов. «Кама-1» в базовой комплектации будет стоить 1 млн рублей. Однако в июле правительство объявило о 25-процентной скидке при покупке электромобилей российского производства. Поэтому машина обойдется дешевле. Заплатив дополнительно около 100—200 тысяч рублей, владелец получит машину, укомплектованную интеллектуальной системой помощи водителю. Отмечается, что партнером центра компетенций НТИ СПбПУ выступил КамАЗ.
Ранее гендиректор компании «Электромобили+» Олег Тимашев заявил URA.RU, что Россия, в отличие от Европы, не готова в ближайшие 10 лет отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями и перейти на электрокары.
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