Чубайс прокомментировал свое назначение спецпредставителем Путина

Анатолий Чубайс доволен своей новой должностью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс прокомментировал свое назначение на пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями, отметив, что предстоящая работа ему интересна и важна для страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал Чубайс.

Ранее, как напоминает RT, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы Роснано своим спецпредставителем. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Анатолий Чубайс на новом посту не будет ни госслужащим, ни сотрудником администрации президента. Опрошенные URA.RU политологи выразили мнение, что Анатолий Чубайс станет связующим звеном между Кремлем и администрацией нового президента США Джо Байденом. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что Чубайс является самой удачной кандидатурой для переговоров, поскольку имеет богатый опыт контактов с демократами в 1990-е годы.