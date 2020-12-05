Медведев ответил Европе на обвинения РФ в дезинформации о COVID

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев назвал «дурацкими» обвинения ЕС в дезинформации о COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал обвинения в адрес РФ в распространении дезинформации о коронавирусе дурацкими обвинениями, которые находятся за гранью здравого смысла. Таким мнением политик поделился на своей странице в Facebook.

«Обратил внимание на опубликованный 3 декабря Еврокомиссией программный документ под названием „Европейский план действий по демократии“. Оказывается, главная угроза демократии ЕС — „дезинформация“, которую якобы распространяет Россия, а также Китай в контексте пандемии коронавируса. Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики и здравого смысла. И даже за гранью добра и зла», — написал Медведев.

Он добавил, что Россия доказала делами, что готова «плечом к плечу» с другими странами бороться с пандемией. В качестве примера он привел российские вакцины от COVID-19, которые открыты для использования.

Евросоюз 3 декабря обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о пандемии коронавируса. Главная цель — подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж, уверены в ЕС. Конкретные примеры манипуляций там не привели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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