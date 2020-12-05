Ученые предрекли США скорую катастрофу

Американские ученые предупредили о надвигающемся мегашторме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С началом сезона дождей Калифорния может столкнуться с «мегаштормом», последствия которого окажутся серьезнее лесных пожаров и землетрясений, характерных для западного побережья США. Последний раз страна сталкивалась с подобным катаклизмом больше 150 лет назад.

На целый месяц Калифорнию могут накрыть ливни, что грозит выпадением от трех до шести метров осадков. В этом случае крупные города штата — Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто — окажутся под пятиметровым слоем воды, что приведет к оползням, прорыву плотин и серьезному урону сельскому хозяйству.

«Это может звучать как сцена из фильма-катастрофы, но такой шторм не только возможен, но и уже был», — сообщает ABC News со ссылкой на сейсмолога Люси Джонса и климатолога Дэниела Суэйна. Подобный «мегашторм» уже случался зимой 1861—1862 годов и привел к рекордному числу жертв и разрушений.