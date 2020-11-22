Доллару предсказали неизбежный крах в 2021 году

После прихода к власти в США Демократической партии национальную валюту неизбежно ожидает крах. Так считает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.
По мнению эксперта, скорое распространение вакцины от COVID-19 в мире позволяет странам не «бежать за защитой» в американские казначейские облигации. При этом федеральный резерв США и его «денежный принтер» размывают будущую покупательную способность доллара.
К тому же, как объяснил аналитик, США могут получить «разбухание» торгового дефицита, если президентом станет Джо Байден. Так, правительство Трампа всегда старалось развернуть торговые потоки из Европы и Китая в сторону США, а вот Байден и его приспешники могут позволить поднебесной слишком много. Все эти факторы ведут к девальвации доллара, заключил Пушкарев.
«Не видно обеспечительных ресурсов, которые бы смогли предотвратить неизбежную девальвацию доллара хотя бы на 20-25%, — рассказал Пушкарев. «Российской газете». Официальные результаты итогов президентских выборов в США еще не объявлены.
Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что рубль в обозримом будущем может заметно укрепиться. По его мнению, доллар может опуститься на 50% до 45 рублей, пишет «
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