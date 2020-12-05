Рассекречены документы об участии НКВД в боях под Москвой

Сотрудники НКВД возводили мосты, разминировали дороги и уничтожали танки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рассекречены архивные документы о боях войск Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) под Москвой в декабре 1941 года. Их опубликовала Федеральная служба войск нацгвардии РФ ко Дню воинской славы России.

«5 декабря 1941 года советские войска отбросили гитлеровцев на сотни километров от стен Москвы. В обороне участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД. Они участвовали в сражениях, охраняли важные объекты и грузы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В документах также сказано, что отряды НКВД участвовали в возведении шоссейных мостов, разминировали подходы к дорогам, восстанавливали поврежденные линии связи. Кроме того, железнодорожные подразделения внутренних войск восстанавливали разрушенные железнодорожные линии для подвоза фронтовым частям продуктов, медикаментов и боеприпасов. Отдельно упоминается о бронепоезде 76-го полка, который уничтожил восемь танков и эвакуировал семь эшелонов с ценным грузом. «При этом батальон потерял до 60% личного состава», — говорится в исторической справке от ведомства.

В конце ноября ФСБ по по Омской области рассекретило документы о казнях в СССР. Сообщается, что в 1943 году в Орловской области по приказу гитлеровских войск проходили массовые убийства мирных советских жителей своими же соотечественниками. Кроме того, в начале декабря Минобороны России обнародовало рассекреченный архив о защите Мурманска летом и осенью 1941 года. Публикация приурочена ко Дню Неизвестного Солдата, сообщает RT.