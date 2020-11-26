Рассекречены новые документы о казнях в СССР

В 1943 году в Орловской области проходили массовые убийства мирных жителей своими же соотечественниками. Эти данные рассекретило управление ФСБ по Омской области.
«Отряд под названием „Украинская компания“ по заданию немецких оккупационных властей под видом борьбы с партизанами проводил массовые уничтожения русского народа. Здесь во время оккупации было расстреляно, повешено и казнено более 200 советских граждан», — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА «Новости».
В документе также сообщается, что тягчайшим обвинением, с точки зрения «расстрельной команды», для людей были старость и непригодность к труду. Дети были виновны в том, что они дети. Людям связывали руки и расстреливали, а тела сбрасывали в яму.
В ноябре 2020 года в ФСБ рассекретили материалы, в которых сообщалось о массовых убийствах на юго-западе СССР: в городе Миллерово. Гитлеровский карательный отряд ГФП-721 ответственен также за убийства советских людей на Донбассе, в Ростовской области, в Харькове и Чернигове.
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