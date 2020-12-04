04 декабря 2020

Челябинская чиновница начала развозить докторов на личном авто

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Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт доставила врачей до четырех больных коронавирусом пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт попробовала себя в новой неожиданной роли. Чиновница в качестве волонтера весь день на собственном автомобиле доставляла врачей до больных коронавирусом пациентов.

«Не смогла остаться в стороне от этой работы и сегодня сама была таким волонтером. С прекрасным молодым доктором-ординатором посетили четырех пациентов», — написала Гехт в своем Instagram.

Чиновница рассказала, что в Челябинской области при поддержке администрации был заключен контракт с «Яндекс.Такси». Согласно договоренности, автопарку агрегатора такси была передана часть машин из правительственного гаража. Однако, по словам Гехт, этих мер не всегда бывает достаточно, и тогда на помощь медикам приходят волонтеры.

Гехт подчеркнула, что в следующие выходные планирует продолжить волонтерскую практику в регистратуре одной из поликлиник. «Хочу сама увидеть все виды работ „изнутри“», — добавила она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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