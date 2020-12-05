Forbes: Чубайс стал недосягаем для врагов в новой должности

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чубайс анатолий, портрет
Новая должность Анатолия Чубайса, по мнению политолога, говорит о нем, как об охраняемом государством объекте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новая должность бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса является гарантией его защиты со стороны президента. Таким мнением поделился руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

«Послан ясный сигнал, что он [Чубайс] — охраняемый государством объект», — написал Колесников в Forbes. Политолог подчеркнул, что без назначения Чубайса на новую должность, многие недоброжелатели чиновника с радостью бы его «добили».

Ранее стало известно о том, что бывший глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс стал спецпредставителем Владимира Путина по связям с международными организациями, сообщает «Национальная служба новостей». Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, по информации телеканала 360, заявил, что в организации уже готовы начать сотрудничество с чиновником.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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