Forbes: Чубайс стал недосягаем для врагов в новой должности

Новая должность бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса является гарантией его защиты со стороны президента. Таким мнением поделился руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
«Послан ясный сигнал, что он [Чубайс] — охраняемый государством объект», — написал Колесников в Forbes. Политолог подчеркнул, что без назначения Чубайса на новую должность, многие недоброжелатели чиновника с радостью бы его «добили».
Ранее стало известно о том, что бывший глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс стал спецпредставителем Владимира Путина по связям с международными организациями, сообщает «Национальная служба новостей». Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, по информации телеканала 360, заявил, что в организации уже готовы начать сотрудничество с чиновником.
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