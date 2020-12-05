Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) родом из Тобольска Тюменской области разочаровалась в сервисе «Яндекс.Еда». Девушка обвинила доставщиков блюд в хамстве, обмане клиентов и своевольной отмене заказов.
На своей странице в Instagram Инстасамка написала, что сотрудники компании постоянно нарушают условия доставки. «Яндекс.Еда — вы обманываете своих клиентов, заявляя, что вы лучшие в Москве и в регионах, ваши курьеры могут нахамить и послать <…> любого вашего клиента, вы отменяете заказы тогда, когда вам неудобно добираться, а люди планируют свой день и каждая минута человеческой жизни-это драгоценность для каждого из нас, а вы плюете абсолютно на все» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим.ред.), — отмечает блогерша.
Инстасамка расстроилась из-за того, что альтернативы для этого сервиса, по ее словам, пока нет. «Даже не знаю, где мне заказывать еду и где ко мне будут относиться с уважением, добросовестно выполнять свою работу, где меня не будут оскорблять и пугать своими криками, где не будут тратить мое время и нервы. У меня все! Яндекс.Еда, вы меня разочаровали», — отмечает девушка.
Своих подписчиков Инстасамка призвала выкладывать фото курьеров без перчаток, а также видео, на котором хамят доставщики еды и отмечать посты хэштегом @yandex_eda, а она обещает выкладывать эту «несправедливость» к себе в сторис.
В 2019 году девушка стала широко известна после скандала, связанного с фильмом «Она вам не Инстасамка». В материале было рассказано о множественных случаях обмана аудитории с ее стороны.
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