Собянин предупредил о вакцинации 7 миллионов россиян

В Москве следует вакцинировать от коронавируса около семи миллионов жителей. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
«В Москве на перспективу надо вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что в столице планируется увеличивать мощности временных госпиталей. Клиники, в свою очередь, не будут выводиться из плановой помощи, отметил мэр Москвы.
С 5 декабря в Москве началась массовая вакцинация от коронавируса, напоминает агентство Nation News. О начале масштабной вакцинации в России сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в