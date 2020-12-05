05 декабря 2020

Собянин предупредил о вакцинации 7 миллионов россиян

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Сергей Собянин сообщил о планах вакцинировать половину жителей Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве следует вакцинировать от коронавируса около семи миллионов жителей. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве на перспективу надо вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что в столице планируется увеличивать мощности временных госпиталей. Клиники, в свою очередь, не будут выводиться из плановой помощи, отметил мэр Москвы.

С 5 декабря в Москве началась массовая вакцинация от коронавируса, напоминает агентство Nation News. О начале масштабной вакцинации в России сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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