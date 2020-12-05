В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на городском рынке. Соответствующее видео выложили пользователи социальных сетей.
«Пожар на рынке „Классик“. Горит павильон с пиротехникой», — говорится в сообществе «ВКонтакте» «Это Ростов!». Площадь пожара достигла 2500 квадратных метров.
Очевидцы отмечают, что взрывы от фейерверков слышны далеко от места пожара. Некоторые в шутку сравнивают пожар с празднованием нового года. В Главном управлении МЧС по Ростовской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Пожару присвоен повышенный ранг, передает телеканал 360.
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