В Совфеде РФ уверены, что бездетность нельзя облагать налогом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России необходимо вводить налог на бездетность, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился глава московского отделения Союза православных граждан Кирилл Фролов.

«Для улучшения демографической ситуации необходим налог на бездетность», — рассказал Фролов. Он считает, что также необходимо ввести в России запрет абортов. Чтобы остановить падение демографии в РФ, должен быть развит культ православной многодетной семьи, уверен Фролов.

Сенатор Совета Федерации, председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова во время разговоров с журналистом URA.RU рассказала, что бездетность нельзя облагать налогом. «Налог на бездетность — это глупость. Его ни в коем случае не стоит водить в России», — уверена она. Лахова подчеркнула, что многие семьи не могут иметь детей из-за проблем со здоровьем. А запрет на аборты не приведет к желаемому результату, рассказала она. «Это может быть чревато появлением большого числа криминальных абортов», — считает Лахова.

Ранее сообщалось, что в России на фоне пандемии в сокращается продолжительность жизни, и увеличиваются потери населения, передает «Аргументы недели». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что принимаются все необходимые меры, чтобы повысить рождаемость