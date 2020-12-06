06 декабря 2020

В соцсетях ужаснулись внешнему виду артистов на «Песне года». «Какие все старые»

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
На премии «Песня года» собралось большое количество звезд, участвующих в нем порядка 30 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи соцсетей активно комментируют внешний вид звезд на премии «Песня года». По мнению пользователей, возрастных артистов должно становится меньше на таких мероприятиях.

«Какие все старые стали», — пишет пользователь в Instagram. Одна только София Ротару поразила всех своим внешним видом.

Участников премии называли пенсионерами
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Большое количество пользователей отметили наряд Леонтьева, не меняющийся уже много лет
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Однако Филипп Киркоров и София Ротару, по мнению некоторых, выглядят прекрасно
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Однако всю красоту звезд ставят под сомнение из-за пластических операций
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Однако больше всего людей возмущал не возраст артистов, а их длительное участие в премии
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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