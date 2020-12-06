На премии «Песня года» собралось большое количество звезд, участвующих в нем порядка 30 лет
Пользователи соцсетей активно комментируют внешний вид звезд на премии «Песня года». По мнению пользователей, возрастных артистов должно становится меньше на таких мероприятиях.
«Какие все старые стали», — пишет пользователь в Instagram. Одна только София Ротару поразила всех своим внешним видом.
Участников премии называли пенсионерами
Большое количество пользователей отметили наряд Леонтьева, не меняющийся уже много лет
Однако Филипп Киркоров и София Ротару, по мнению некоторых, выглядят прекрасно
Однако всю красоту звезд ставят под сомнение из-за пластических операций
Однако больше всего людей возмущал не возраст артистов, а их длительное участие в премии
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