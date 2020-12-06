Правительство обещает россиянам быстрый возврат денег из ФНС

Правительство РФ 7 декабря рассмотрит вопрос об упрощении процедуры и сроков получения вычетов с налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Процесс может стартовать уже с 1 января 2021 года.
Россиянам больше не потребуется собирать и сдавать кипу бумажных документов для Федеральной налоговой службы (ФНС). Как пишут «Известия», для получения денег от государства потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. «Теперь всё перейдет в онлайн-режим. Изменения позволят сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса, — сообщили газете в пресс-службе Минфина.
Сейчас декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы налоговики проверяют около трех месяцев. После этого в течение месяца физическому лицу перечислят средства, напоминает телеканал 360. По новым правилам россиянину нужно только подать заявление на вычет — выплаты должны прийти в течение 45 дней. На развитие автоматической информационной системы из бюджета выделят 2,3 миллиарда рублей.
Ранее главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова подтвердила, что средства россияне будут получать действительно быстрее, однако могут быть проблемы с объемом выплат. «Не исключено, что отрицательными последствиями получения вычета в данном формате будет являться возникновение споров о рассчитанной сумме вычетов», — считает налоговик.
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