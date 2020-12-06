06 декабря 2020

Вирусолог назвала опасные последствия коронавируса для мужчин

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Дэна Грейсон предположила, что последствия коронавируса могут быть пожизненными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус может серьезно подорвать мужское здоровье. Об этом заявила американский врач, политик и ученый в эфире телеканала NBC Chicago.

«Есть реальная обеспокоенность, что у мужчин могут возникнуть долгосрочные проблемы эректильной дисфункцией из-за этого вируса, потому что мы знаем, что болезнь вызывает проблемы в сосудистой системе», — сказала Грейсон. Она подчеркнула, что потенциально вирус может вызывать пожизненные осложнения.

Мужчины чаще болеют коронавирусом, чем женщины. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова связала это с тем, что во время репродуктивного возраста женскую часть «природа бережет сильнее». Главврач больницы им. Филатова Валерий Вечорко считает, что пандемия в России может отступить в конце 2021 года. Он отметил, что вакцинация положительно скажется на ситуации с коронавирусом, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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