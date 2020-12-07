Владимир Жириновский примет участие в партийном съезде 14 декабря 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский начал подготовку к предвыборной кампании в Госдуму РФ в 2021 году. Об этом сообщил источник в руководстве партии.

«14 декабря ЛДПР проведет партийный съезд», — передает «Ведомости» со ссылкой на источник. По его словам, перед партией поставят задачи по организации кампании в Госдуму РФ.

Источник отметил, что съезд совместят с днем рождения партии, который пройдет 13 декабря. Он подчеркнул, что в зале съезда буду соблюдать социальную дистанцию. Активисты из регионов РФ смогут увидеть трансляцию мероприятия в режиме онлайн.

Ранее источник URA.RU в ЛДПР сообщил, что Жириновский ускорил подготовку к кампании в Госдуму 2021 года и решил не откладывать съезд на февраль, а провести его 12 декабря. По информации источника агентства, съезд должен пройти в Институте мировых цивилизаций в Москве.

Ранее стало известно, что на выборах в Госдуму в 2021 году планируется использовать электронное дистанционное голосование, передает RT. Эта мера связана с распространением коронавируса в России.