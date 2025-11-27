Жасмин ест батончики, Фадеев пьет воду: неочевидные секреты похудения звезд

Чтобы похудеть, звезды пьют много воды, занимаются спортом и следят за питанием Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Певица Жасмин похудела на 8 килограммов без изнуряющих диет и голодания. Она призналась, что ей удалось достичь такого результата благодаря новому подходу к своему питанию. По словам артистки, у нее не было серьезных запретов в еде, однако ей пришлось отказаться от одного продукта. Жасмин не первая звезда, которая раскрывает секреты похудения.

О том, как известным российским и зарубежным звездам удалось добиться стройного тела — в материале URA.RU. Однако о том, какой способ похудения подойдет именно вам, нужно проконсультироваться со специалистом.

Жасмин работала с нутрициологом

Жасмин полностью отказалась от масла, но планирует вернуть его в рацион





Жасмин за последние пару недель кардинально преобразилась. Она заметно постройнела и выглядит максимально эффектно. Она рассказала, что в последнее время работала с нутрициологом. Единственный продукт, от которого она отказалась полностью — масло, но позже оно вернется в рацион. Певица призналась, что старается придерживаться правильного сочетания продуктов. А блюда в ресторане ей выбирает нутрициолог.

"Например, когда я иду в ресторан, скидываю ей меню. А она отмечает галочками, какие блюда я могу себе позволить. Еще у меня всегда под рукой есть вкусные батончики. Например, перед тем, как выйти сегодня к вам, я съела протеиновый батончик без сахара, а также кокосовый и выпила американо», — рассказала Жасмин.

Особая диета Адель

Адель занималась спортом и придерживалась диеты





Певица Адель, которая поразила мир своим похудением на 50 килограммов, придерживалась диеты сиртфуд. До результатов Адель о такой диете мало кто слышал. О диете Адель рассказала ее бывший тренер Камила Гудис. Сама же певица в интервью британскому Vogue в октябре 2021 года уверяла, что сбросила вес без диет, благодаря только интенсивным ежедневным тренировкам, которые помогли ей облегчить страдания из-за развода с мужем.

Диета заключается в том, что первые три дня нужно снизить суточный калораж до 1000, которые рекомендуется получить из трех зеленых соков, выжатых из сиртфуд-продуктов. Следующие четыре дня употребляется по два стакана зеленого сока и твердые сиртфуды общей сложностью 1500 калорий. Вторая неделя — одна порция зеленого сока в день и трехразовое питание, включающее любые продукты из списка ситрфудов. Разрешается в умеренных количествах чай, кофе, вино и цельнозерновой хлеб.

В списке сиртфудов: зеленый чай, кофе, голубика, финики, руккола, петрушка, зеленые яблоки, клубника, соя, индейка, курица, нежирная говядина, горький шоколад,. А также гречка, сельдерей, листовая капуста, лук, оливковое масло, грецкие орехи и цитрусовые. Однако эта диета далеко не для всех, считают врачи, — смузи не подходят людям с хроническими заболеваниями.

Анфиса Чехова не ест многие продукты

Чехова перепробовала много диет, а сейчас отказалась от многих продуктов





За последние два года телеведущая добилась заметного снижения веса, потеряв 25 килограммов. Она испытала на себе различные диеты и в итоге отказалась от ряда продуктов. По словам Анфисы, трансформации во внешности предшествовали внутренние изменения — она пересмотрела и скорректировала многие аспекты своей жизни.

Чехова поделилась, что в ее рационе сейчас супы, каши, овощи (в приоритете зеленые), морепродукты, натуральный йогурт и кефир, свежие ягоды и фрукты. Женщина заменила сахар стевией и сиропом агавы, а также отказалась от ряда продуктов: мясо, сахар и кондитерские изделия, алкоголь, молоко, выпечку и жареное. Она ест еду, приготовленную на пару, пьет много воды. Раз в неделю она устраивает разгрузочные дни, а также занимается йогой.

Фадеев скинул 100 килограммов из-за воды

Фадеев рассказал, что перед едой пьет 600 миллилитров воды





Музыкальный продюсер Максим Фадеев, который потерял больше 100 килограммов за несколько месяцев, уверяет, что достиг такого результата без хирургов. Секрет диеты он не раскрывает, однако заявил, что пил 600 миллилитров теплой воды перед приемом пиши.

Однако диетолог Алексей Ковальков, посвятивший этой теме отдельный выпуск на своем YouTube-канале, говорил, что добиться такого результата при этом режиме питания практически невозможно. При этом другие специалисты отмечают, что резкое похудение может оставить за собой последствия — лишнюю кожу, которую убирают только хирургически.

Натали вмещает еду в ладони

Натали считает, что еда должна вмещаться в ладошки





Певица Натали, у которой трое детей, считает, что оптимальная порция еды для человека должна быть такой, чтобы помещалась в его сложенных ладонях. По ее словам, продукты могут быть любыми. Но есть и второй секрет: есть нужно через равные промежутки времени, передает «Пятый канал».