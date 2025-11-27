Путин: план США может стать основой для будущих договоренностей
27 ноября 2025 в 18:33
Фото: © URA.RU
Президент Путин сообщил о готовности рассматривать план Соединенных Штатов Америки по Украине в качестве базы для потенциальных будущих соглашений. Проект плана по Украине нужно положить "на дипломатический язык", сейчас некоторые пункты звучат смешно- заявил Владимир Путин.Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
