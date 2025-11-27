Путин: были собраны вопросы обсуждения мирного договора
27 ноября 2025 в 18:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На пресс-конференции по итогам визита в Киргизию президент России Владимир Путин заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было — был лишь набор вопросов для обсуждения. Об этом сообщает корреспондент ura.ru.
