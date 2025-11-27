Путин: ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии
Путин выступает на полях саммита ОДКБ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не несет угрозы для иных государств, однако обязана быть в состоянии отразить любую агрессию. Об этом сообщил президент России Владимир Путина на полях саммита в Бишкеке.
«ОДКБ никому не угрожает, но должна быть готова к отражению любой агрессии», — заявил российский лидер. Трансляция мероприятия шла на официальном сайте Кремля.
Ранее в ходе саммита ОДКБ состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает RT. В начале беседы российский лидер подчеркнул, что правительства двух стран активно сотрудничают по всем ключевым направлениям, наблюдается рост товарооборота, а также поддерживается постоянный диалог по вопросам обеспечения региональной безопасности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.