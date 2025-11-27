Путин: Москва помогает изучать Бишкеку русский язык
27 ноября 2025 в 18:28
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал