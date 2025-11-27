Путин прокомментировал отношения с Арменией

Путин заявил, что позиция Армении - ее выбор Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия сохраняет контакты с Арменией по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на полях саммита в Киргизии.

«РФ находится в контакте с Арменией по линии ОДКБ», — заявил российский лидер в ходе мероприятия в Бишкеке. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Путин подчеркнул, что позиция Армении по участию в работе ОДКБ — это ее выбор, и страны объединения относятся к этому с уважением. В период председательства России в ОДКБ решения будут приниматься с учетом мнения Армении.

