Путин: Россия совершила революцию в области беспилотников

Чемезов сообщил, что разработка барражирующего боеприпаса была завершена в прошлом году. Устройство способно в течение длительного времени находиться в воздухе и осуществлять поиск заданных целей как в автономном режиме, так и с участием оператора. Технические характеристики боеприпаса включают дальность действия в несколько десятков километров и боевую часть весом в несколько килограммов. Сергей Чемезов отметил, что новый боеприпас обеспечивает гарантированное поражение военных объектов противника и уже активно используется в боевых условиях.