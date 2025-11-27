Путин: Россия совершила революцию в области беспилотников
Путин заявил об успехах РФ в области беспилотной авиации
В России произошли революционные изменения в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) — в частности, в беспилотной авиационной техники. Об этом сообщил президент Владимир Путин.
«Россия совершила революцию в области беспилотной авиатехники», — заявил Путин в рамках рабочего визита в Бишкек. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее госкорпорация «Ростех» запустила серийное производство новейшего ударного беспилотного комплекса — барражирующего боеприпаса. По словам генерального директора компании Сергея Чемезова, данное вооружение способно эффективно поражать различные виды военной техники, включая гаубицы стран НАТО, американские системы HIMARS, бронетехнику, контрбатарейные радиолокационные станции и командные пункты.
Чемезов сообщил, что разработка барражирующего боеприпаса была завершена в прошлом году. Устройство способно в течение длительного времени находиться в воздухе и осуществлять поиск заданных целей как в автономном режиме, так и с участием оператора. Технические характеристики боеприпаса включают дальность действия в несколько десятков километров и боевую часть весом в несколько килограммов. Сергей Чемезов отметил, что новый боеприпас обеспечивает гарантированное поражение военных объектов противника и уже активно используется в боевых условиях.
