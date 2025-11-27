Добровольцам СВО расширят пенсионные гарантии

Сейчас период пребывания в добровольческих формированиях уже учитывается в стаже Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Срок службы добровольцев в СВО будет засчитываться при назначении пенсии за выслугу лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас период пребывания в добровольческих формированиях уже учитывается в стаже при назначении страховой пенсии по старости. Но новые изменения позволят учитывать этот период и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет. «Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет», — сказал Мишустин во время обсуждения соответствующего законопроекта с членами правительства. Его слова передает ТАСС.