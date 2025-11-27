Добровольцам СВО расширят пенсионные гарантии
Сейчас период пребывания в добровольческих формированиях уже учитывается в стаже
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Срок службы добровольцев в СВО будет засчитываться при назначении пенсии за выслугу лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Сейчас период пребывания в добровольческих формированиях уже учитывается в стаже при назначении страховой пенсии по старости. Но новые изменения позволят учитывать этот период и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет. «Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет», — сказал Мишустин во время обсуждения соответствующего законопроекта с членами правительства. Его слова передает ТАСС.
В ряде регионов РФ стартовал набор добровольцев в подразделения, предназначенные для противодействия беспилотникам. Задача таких отрядов — обеспечение безопасности стратегически значимых объектов в условиях угрозы атак с использованием дронов со стороны Украины. В отряды приглашаются граждане, имеющие статус резервистов: они заключили добровольный контракт с Минобороны РФ и числятся в запасе ВС России. Подробнее о концепции мобилизационного резерва, его отличиях от обычного запаса и связанных с ним льготах — в материале URA.RU.
