Добровольцам СВО расширят пенсионные гарантии

Мишустин: срок службы добровольцев СВО учтут при расчете пенсии
27 ноября 2025 в 18:21
Сейчас период пребывания в добровольческих формированиях уже учитывается в стаже

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Срок службы добровольцев в СВО будет засчитываться при назначении пенсии за выслугу лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас период пребывания в добровольческих формированиях уже учитывается в стаже при назначении страховой пенсии по старости. Но новые изменения позволят учитывать этот период и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет. «Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет», — сказал Мишустин во время обсуждения соответствующего законопроекта с членами правительства. Его слова передает ТАСС.

В ряде регионов РФ стартовал набор добровольцев в подразделения, предназначенные для противодействия беспилотникам. Задача таких отрядов — обеспечение безопасности стратегически значимых объектов в условиях угрозы атак с использованием дронов со стороны Украины. В отряды приглашаются граждане, имеющие статус резервистов: они заключили добровольный контракт с Минобороны РФ и числятся в запасе ВС России. Подробнее о концепции мобилизационного резерва, его отличиях от обычного запаса и связанных с ним льготах — в материале URA.RU.

