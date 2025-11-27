Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

3I/ATLAS показал редкое космическое явление

27 ноября 2025 в 18:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Антихвост у кометы наблюдается достаточно долго

Антихвост у кометы наблюдается достаточно долго

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

У кометы 3I/ATLAS наблюдается редкое явление — пылевой антихвост. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По мере того как 3I/ATLAS удаляется от Солнца, ученые получают все более качественные фотографии объекта, которые позволяют разглядеть ранее скрытые детали. Одной из самых интересных особенностей является антихвост, ориентированный в направлении, противоположном обычному хвосту кометы. «У 3I/ATLAS продолжает наблюдаться достаточно редкий пылевой антихвост», — говорится в официальном telegram-канале лаборатории.

Антихвост — это явление, которое иногда наблюдается у комет. В классическом случае, когда Земля пролетает через плоскость орбиты кометы, пылевой след, оставляемый кометой, становится виден с ребра и резко увеличивает свою яркость. Это длится всего один-два дня, и зрелище может быть весьма впечатляющим. Примером такого явления может служить комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS. Однако в случае с 3I/ATLAS ситуация иная. Антихвост наблюдается уже достаточно долго, и есть основания полагать, что он присутствовал у объекта с самого начала, сразу после его обнаружения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал