3I/ATLAS показал редкое космическое явление

По мере того как 3I/ATLAS удаляется от Солнца, ученые получают все более качественные фотографии объекта, которые позволяют разглядеть ранее скрытые детали. Одной из самых интересных особенностей является антихвост, ориентированный в направлении, противоположном обычному хвосту кометы. «У 3I/ATLAS продолжает наблюдаться достаточно редкий пылевой антихвост», — говорится в официальном telegram-канале лаборатории.

Антихвост — это явление, которое иногда наблюдается у комет. В классическом случае, когда Земля пролетает через плоскость орбиты кометы, пылевой след, оставляемый кометой, становится виден с ребра и резко увеличивает свою яркость. Это длится всего один-два дня, и зрелище может быть весьма впечатляющим. Примером такого явления может служить комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS. Однако в случае с 3I/ATLAS ситуация иная. Антихвост наблюдается уже достаточно долго, и есть основания полагать, что он присутствовал у объекта с самого начала, сразу после его обнаружения.