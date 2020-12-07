В России выявлено почти 2,5 миллиона заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 28 142 новых заболевших коронавирусом. Это на 897 случаев меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 2 488 912 случаев коронавируса, выздоровели 1 956 588 человек, 43 597 пациентов скончались.
«За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,6% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки выздоровели 18 850 человек, 456 заболевших скончались.
Среди регионов РФ лидером по числу заболевших коронавирусом остается Москва — за сутки в столице было выявлено 7279 новых заболевших. На втором месте — Санкт-Петербург (+3741), на третьем — Московская область (+1315).
Среди регионов УрФО наибольший прирост числа заболевших зафиксирован в Свердловской области (+387), на втором месте Пермский край (+307), на третьем — Челябинская область (+302). В ХМАО — 220 новых случаев, в ЯНАО — 191, в Тюменской области — 165, в Курганской области — 108.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России достаточно стабильная, пишет
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