В России выявлено почти 2,5 миллиона заболевших коронавирусом

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , медицинская маска, пассажиры, аэропорт игорь курчатов, масочный режим, коронавирус
В РФ растет число заболевших COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 28 142 новых заболевших коронавирусом. Это на 897 случаев меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 2 488 912 случаев коронавируса, выздоровели 1 956 588 человек, 43 597 пациентов скончались.

«За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,6% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки выздоровели 18 850 человек, 456 заболевших скончались.

Среди регионов РФ лидером по числу заболевших коронавирусом остается Москва — за сутки в столице было выявлено 7279 новых заболевших. На втором месте — Санкт-Петербург (+3741), на третьем — Московская область (+1315).

Среди регионов УрФО наибольший прирост числа заболевших зафиксирован в Свердловской области (+387), на втором месте Пермский край (+307), на третьем — Челябинская область (+302). В ХМАО — 220 новых случаев, в ЯНАО — 191, в Тюменской области — 165, в Курганской области — 108.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России достаточно стабильная, пишет RNS. По данным Мурашко, сейчас в стране обращают внимание на развитие ситуации по коронавирусу в конкретных регионах и принимают локальные меры, нацеленные на ограничение передачи инфекции. Важным аспектом является вакцинация, которую необходимо начинать проводить.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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