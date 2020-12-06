Аэропорт Нового Уренгоя избавят от таксистов-частников

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал о планах запуска «аэротакси» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) в перспективе намерены запустить аэротакси — маршрутные автобусы, курсирующие между аэропортом и центральными районами газовой столицы. Как заявил глава горадминистрации Андрей Воронов, рассказывая о развитии городского транспорта, частные такси в аэропорту никого не устраивают.

«Маршрутное такси появится в городе, и скорее всего первыми появятся аэротакси, которые давно просят жители — цивилизованные, хорошие, безопасные автобусы, — заявил мэр, отвечая на вопросы горожан. — Хаос, который там сейчас творится с частными такси, никого не устраивает». По словам Воронова, уже обсуждался вопрос о том, чтобы запустить два маршрута — в северную и южную части города.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года планируется завершить реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя. В конце ноября договор генподряда был подписан между представителями воздушного узла и турецким консорциумом Limak Marash.

Рядом с действующим перроном появится новый терминал. Площадь комплекса составит 19,5 тысячи квадратных метров, он сможет пропускать до 840 пассажиров в час.