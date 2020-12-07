Михаил Зыгарь рассказал, что выборы Ельцина в 1996 году спонсировались из государственного бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Олигархи не спонсировали выборы первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году, а выступали посредниками, управляющими бюджетными средствами. Такое мнение высказал писатель и журналист Михаил Зыгарь во время интервью Ксении Собчак.

«Все деньги [на избирательную кампанию] шли из бюджета, а все эти будущие олигархи выступили в качестве прокладки. Деньги не напрямую выделили для кампании, а через олигархов», — рассказал Зыгарь в интервью, опубликованном на YouTube.

Журналист подчеркнул, что для спонсирования избирательной кампании Ельцина деньги выделялись только из государственного бюджета. Зыгарь рассказал, что эта схема выделения денег была незаконной.

Согласно существующей теории, выборы Ельцина спонсировали ведущие российские бизнесмены, среди которых был Борис Березовский, Владимир Потанин, Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, Дмитрий Орлов и другие. В обмен на помощь олигархи, вероятно, потребовали приватизацию государственных предприятий. Ранее сообщалось, что в России снимут сериал о выборах Ельцина в 1996 году, передает телеканал 360.