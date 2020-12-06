С обновлением автобусного парка Кургана возникли проблемы

Не все компании Кургана готовы перевозить пассажиров на московских автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перевозчики Кургана взяли в аренду только 18 из 20 автобусов марки ЛиАЗ, которые городу передало правительство Москвы. По двум оставшимся аукцион проведут повторно. Данная информация указана на сайте городского департамента имущества и финансов.

Мэрия Кургана передала 4 декабря перевозчикам 18 автобусов 2011 года производства в аренду. «На оставшиеся 2 автобуса повторно объявлен открытый аукцион на право заключения договора аренды. Прием заявок до 17.12.2020 года», — указано на сайте департамента.

По данным сайта torgi.gov.ru, стоимость аренды составила 1104 рубля в месяц. Она рассчитана на 10 лет. Автобусы приобрели ИП Галина Мунтян, ИП Сергей Бардин, ООО «ЗауралТрансСервис», ООО «Автосити+», ООО «Кургантранссервис», ООО «Попутчик+», ООО «Транспортная компания», ООО «Белоусов», ООО «Автолюкс». На все торги заявилось по одному участнику.

«Автобусы старые и работают на дизельном топливе, а мы можем устанавливать небольшие тарифы за счет того, что работаем на природном газе», — объяснил URA.RU низкую востребованность этих автобусов источник, связанный с пассажирскими перевозками. Также он добавил, что для этих автобусов в компании должны быть инженеры и необходимые запчасти. По мнению источника, для общественного транспорта десять лет — предельный возраст.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 25 августа объявил о транспортной реформе. Согласно ей, в 2021 году в городе смогут работать только автобусы удовлетворительного внешнего вида и года выпуска.