Лукашенко раскрыл, что произойдет в Беларуси после Нового года

Александр Лукашенко описал «демократичную схему» распределения полномочий в стране Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Всебелорусское народное собрание установит основные принципы функционирования государства на ближайшую пятилетку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по работе экономики в 2020 году и проектах прогнозных документов на 2021-й. Он подчеркнул, что в стране перераспределят полномочия между ветвями власти, но и ответственность добавится тем, кто получит дополнительные полномочия.

«Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия», — цитирует агентство «Белта» Лукашенко.

Также глава республики привел свое видение схемы распределения полномочий в виде «демократической схемы». «Во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием», — отметил Лукашенко.

Ранее политолог Аббас Галлямов предупредил, что Лукашенко покинет свой пост, если против него выступят силовики и элиты республики. По мнению эксперта, точкой конфликта теоретически могут стать выборы в горсоветы страны, где Лукашенко попытается продвинуть лояльных к себе кандидатов. В разговоре с URA.RU эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец заявил, что новым президентом Белоруссии после ухода с поста Александра Лукашенко может стать действующий премьер-министр республики Роман Головченко. Политолог считает, что у лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской мало шансов возглавить республику.