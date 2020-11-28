Политолог назвал вероятный сценарий свержения Лукашенко

Аббас Галлямов считает, что Александр Лукашенко не будет решать, кто станет его преемником Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост, если против него выступят силовики и элиты республики. Такое мнение высказал политолог Аббас Галлямов. По его мнению, точкой конфликта теоретически могут стать выборы в горсоветы страны, где Лукашенко попытается продвинуть лояльных к себе кандидатов.

«Лукашенко никогда больше не будет популярен. Это значит, что против него и силовики начнут играть и вообще элиты», — рассказал Галлямов в эфире радио «Эхо Москвы». Если это произойдет, то свержение власти в Белоруссии неизбежно, уверен политолог.

Галлямов подчеркнул, что народ Белоруссии не будет доверять Лукашенко, даже если политик еще на какой-то срок задержится у власти. По словам политолога, Лукашенко не будет решать, кто станет его преемником. Галлямов считает, что действующий глава Белоруссии может продержаться еще несколько лет, а может уйти через месяц. Также он отметил, что Лукашенко будет подавлять кандидатов в мэры крупных городов, которых выдвинула оппозиция. Глава республики будет стараться продвигать своих претендентов, но наткнется на ответную реакцию протестующих.

Ранее эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец рассказал URA.RU, что уход Лукашенко с поста президента может нанести удар по экономике России. Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов. Политик считает, что оппозиция стремится к военному перевороту в республике, передает « Царьград ».